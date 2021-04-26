Вибухи на складах у Чехії могли бути частиною операції ГРУ проти України – розслідувачі

Журналісти-розслідувачі Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і Respekt заявлять, що вибухи на складах у Чехії могли бути частиною довгострокової операції російського ГРУ проти України.

Про це йдеться у новому матеріалі розслідувачів, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти нагадують, що чеська поліція і спецслужби працюють з версією, що метою нападу у Врбетице були склади боєприпасів, на яких нібито повинна була зберігатися зброя для України. Зокрема, напад був спрямований на товари болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева, які могли бути експортовані українським урядовим силам в ході конфлікту з Росією.

"Дані, проаналізовані Bellingcat і його партнерами, підтверджують гіпотезу про те, що вибухи в Чехії в 2014 році були частиною довгострокової операції ГРУ, яка була спрямована на те, щоб позбавити Україну можливості купувати зброю і боєприпаси, необхідні для захисту від російських військ", - йдеться в публікації розслідувачів.

Вони наголошують, що у липні 2014 року ГРУ почало координувати атаки на Сході України, включаючи диверсійні дії підрозділу 29155. Телефонні записи членів підрозділу 29155 показують, що протягом 2014 і 2015 років вони активно спілкувалися з російськими офіцерами, які брали участь у війні на Донбасі, а також з місцевими командирами бойовиків.

Члени групи 29155 діяли в той час як в Чехії, так і в Болгарії: дії підрозділу були націлені на болгарського торговця Еміліана Гебрева і його компанію EMCO, чия військова техніка могла стати вирішальним фактором у обороні України, відзначають розслідувачі.

Як з'ясувала чеська поліція в ході розслідування, публічно заявленою метою агентів ГРУ Чепіги та Мішкіна було відвідування складу боєприпасів у Врбетице, де вони заздалегідь замовили зброю в якості покупців. Вони використовували фіктивні паспорти на прізвища Табаров і Попа.

Джерела в українських силових структурах заявили, що одним зі способів, за допомогою яких ГРУ намагалося перешкодити поставкам зброї в Україні, були спроби купити його на європейській території. Bellingcat і Respekt спробували з'ясувати, хто були люди, які проявили інтерес до товарів болгарського торговця Гебрева. Однак компанія Imex Group заявила, що не може уточнити це через тривале розслідування і заборону прокуратури на надання інформації.

"Тільки коли закупівля зброї не вдалася, керівництво ГРУ могло перейти до насильницьких дій. Незабаром після того, як Гебрев відмовився від продажу, шість членів підрозділу 29155 забронювали рейси до Чеської Республіки і сусідніх країн", - йдеться у публікації.

Раніше Гебрев заперечив, що боєприпаси, знищені в результаті вибухів у Чехії в 2014 році, призначалися для реекспорту в Україну.

Гебрева у минулому двічі намагалися отруїти і болгарська прокуратура звинуватила трьох росіян в замаху на нього в 2015 році з використанням речовини, дуже схожої на "Новічок".