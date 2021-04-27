ЄСПЛ звернувся до України щодо можливого політичного переслідування з боку НАБУ

Європейський суд з прав людини розпочав комунікацію – офіційне листування з урядом України – щодо трьох пов’язаних справ, у яких заявники звинувачують державу у політичних переслідуваннях.

Про це йдеться у документах, що є у розпорядження "Європейської правди".

Виходячи з запиту ЄСПЛ, переданого в Київ ще 8 квітня, Суд розглядає у єдиному пакеті три скарги; всі три містять звинувачення на адресу Національного антикорупційного бюро України. Першою з них визначена скарга Георгія Логвинського, колишнього народного депутата (Народний фронт) та чоловіка судді ЄСПЛ від України Ганни Юдківської.

Також до ЄСПЛ поскаржилися Наталія Бернацька, ексзаступниця міністра юстиції та екссекретарка ЦВК, та ще п’ятеро осіб, співробітників комерційної групи, яку НАБУ вважає пов’язаною з Логвинським та Юдківською. У документах ЄСПЛ не згадані назви комерційних структур, але імовірно, йдеться про компанію "Золотий Мандарин" або причетні до неї компанії, які фігурували у розслідуванні НАБУ щодо Логвинського.

ЄСПЛ, серед іншого, просить Україну надати докази, які спростовували би твердження заявників про порушення ст.18 Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє політичні переслідування. У тому числі Суд чекає на докази стосовно тверджень, що:

- переслідування Логвинського мало на меті підірвати репутацію його дружини Юдківської;

- мало місце злагоджене залякування юристів Логвинського;

- мала місце оркестрована медіакампанія проти Логвинського, яка включала заяви посадовців щодо його справи.

Треба зауважити, що комунікація з боку ЄСПЛ ще не означає визнання винуватості держави. Розслідування по ст.18 украй рідко завершуються рішенням на користь заявника. Втім швидкість комунікації з боку ЄСПЛ (менше року) з моменту початку ведення справи свідчить, що в Страсбурзі надали справі найвищого пріоритету.

Як повідомлялося раніше Страсбург вже ставав на сторону Логвинського. Торік ЄСПЛ відмовився знімати імунітет з ексдепутата і звинуватив НАБУ у порушеннях у розслідуванні його справи.

У НАБУ на це відповіли, що агентство все одно продовжить розслідування "справи Логвинського", але буде обмежене у діях.