Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄС закликав Росію припинити переслідування організацій Навального

Середа, 28 квітня 2021, 09:52
Фото з Twitter Josep Borrell Fontelles

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив призупинення владою Росії організацій, пов’язаних з опозиціонером Алексєєм Навальним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Призупинення всієї діяльності організацій, пов'язаних з Алексєєм Навальним, в тому числі його Фонду протидії корупції суперечить міжнародним зобов'язанням Росії. Я закликаю російські органи влади переглянути останні рішення та припинити систематичні репресії щодо основних прав", - написав Боррель у Twitter.

Як повідомлялося, уряд Німеччини засудив заборону діяльності в Росії штабів опозиційного політика Алексєя Навального, який перебуває в ув'язненні.

Раніше московський міський суд призупинив діяльність штабів Навального до винесення рішення за позовом російської прокуратури про визнання цих організацій екстремістськими.

Прокуратура РФ у своєму позові вимагає визнати екстремістськими організаціями, а також заборонити і ліквідувати Фонд боротьби з корупцією (ФБК) і Фонд захисту прав громадян. Щодо цих організацій рішення, однак, ще не прийняті.

Прокуратура стверджує, що зазначені в позові організації "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".

За твердженнями прокуратури, "підконтрольні Навальному організації координуються зарубіжними центрами, які ведуть деструктивні дії відносно Росії".

Теми: ЄСРосіяНавальний


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу 441 хворий помер від COVID, 20 тисяч українців одужали

Головні новини вівторка і ночі: нардеп Аксьонов, Львівська облрада про Киву

Сім параметрів: Стефанчук розповів, як планують визначати статус олігарха

Є плани замінити одного міністра – Стефанчук

У М’янмі почалися бойові дії

В Індії будують вогнища для кремації в парках і на автостоянках — у країні “цунамі” COVID-19

Усі новини...
ЄС
ЄСПЛ звернувся до України щодо можливого політичного переслідування з боку НАБУ
Країни ЄС розглядають висилку ще більшої кількості дипломатів РФ – ЗМІ
Євросоюз уже влітку відкриє кордони для вакцинованих – глава Єврокомісії
Останні новини
09:52
ЄС закликав Росію припинити переслідування організацій Навального
09:43
Війни з Україною можна уникнути – Лавров
09:23
Американський корабель відкрив попереджувальний вогонь по суднах Ірану
09:20
Рада продовжила мито на експорт брухту
09:06
Церкви та МОЗ дали рекомендації, як безпечніше зустріти Великдень-2021
08:59
У Швейцарії проведуть референдум щодо одностатевих шлюбів
08:44
Один поранений, 11 порушень "тиші" зафіксували на сході України
08:40
У Німеччині прокоментували заяву РФ про відвід військ від України
08:24
За добу 441 хворий помер від COVID, 20 тисяч українців одужали
08:00
Головні новини вівторка і ночі: нардеп Аксьонов, Львівська облрада про Киву
Усі новини...