ЄС закликав Росію припинити переслідування організацій Навального

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив призупинення владою Росії організацій, пов’язаних з опозиціонером Алексєєм Навальним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Призупинення всієї діяльності організацій, пов'язаних з Алексєєм Навальним, в тому числі його Фонду протидії корупції суперечить міжнародним зобов'язанням Росії. Я закликаю російські органи влади переглянути останні рішення та припинити систематичні репресії щодо основних прав", - написав Боррель у Twitter.

Suspending all activities of organisations affiliated with Alexei @navalny incl his Anti-Corruption Foundation runs counter to Russia’s international obligations. I urge Russian authorities to reconsider recent decisions & to end their systematic crackdown on fundamental rights. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 27, 2021

Як повідомлялося, уряд Німеччини засудив заборону діяльності в Росії штабів опозиційного політика Алексєя Навального, який перебуває в ув'язненні.

Раніше московський міський суд призупинив діяльність штабів Навального до винесення рішення за позовом російської прокуратури про визнання цих організацій екстремістськими.

Прокуратура РФ у своєму позові вимагає визнати екстремістськими організаціями, а також заборонити і ліквідувати Фонд боротьби з корупцією (ФБК) і Фонд захисту прав громадян. Щодо цих організацій рішення, однак, ще не прийняті.

Прокуратура стверджує, що зазначені в позові організації "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".

За твердженнями прокуратури, "підконтрольні Навальному організації координуються зарубіжними центрами, які ведуть деструктивні дії відносно Росії".