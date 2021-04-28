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В РФ визнали, що пропонували умови примирення адміністрації Байдена

Середа, 28 квітня 2021, 11:33
Фото з Facebook МЗС РФ

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров визнав, що Росія була готова на примирення з США у разі обнулення всіх обмежень, які були застосовані до російських дипломатів.

Про це він сказав в інтерв’ю РИА "Новости", передає "Європейська правда".

За словами Лаврова, Росія воліла б повернутися до нормальних відносин зі США.

"І в якості першого і, по-моєму, очевидного, зовсім не складного кроку обнулили б всі ті заходи, які робилися з обмеження роботи дипломатів Росії в США. Ми це пропонували адміністрації Байдена відразу, як тільки вона принесла присягу і вступила в свої повноваження. Я згадував про це Блінкену. Не нав’язуючись" - розповів він.

На думку Лаврова, очевидним кроком для нормальної роботи має стати обнулення всього того, що почав Барак Обама, коли за пару тижнів до відходу з поста президента заарештував російську власність і видворив російських дипломатів.

"І в адміністрації Трампа не вийшло цю ситуацію повернути в нормальне русло, тому ми змушені були відповісти більш-менш дзеркально. Але американці на цьому не заспокоїлися" - зазначив Лавров.

За його словами, адміністрація Байдена поки продовжує лінію на погіршення відносин.

Лавров заявив, що США повинні припинити діяти з позиції суверена і усвідомити безперспективність будь-яких спроб відроджувати однополярний світ.  

Нагадаємо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.

Помічник президента РФ натякнув, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися у червні, але на робочому рівні її ще не обговорюють.

Теми: РосіяСШАБайденЛавров


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