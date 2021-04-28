Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Угорщина не планує висилати російських дипломатів через вибухи в Чехії

Середа, 28 квітня 2021, 21:30

Угорщина єдина з країн "Вишеградської четвірки" не висилатиме російських дипломатів із солідарності з Чехією.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто RTL, повідомляє "Європейська правда".

"Ми висловили солідарність, ми поки не плануємо ніяких інших кроків", - сказав Сійярто.

Нагадаємо, Польща та Словаччина, які разом з Чехією та Угорщиною входять до країн "Вишеградської четвірки", оголосили про видворення співробітників російських дипмісій. Вони зробили це із солідарності з Прагою, яка звинуватила співробітників російського ГРУ в організації вибухів на складах у Врбетице в 2014 році.

Крім того, Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина 26 квітня затвердили офіційну заяву, що засуджує вибухи  на складі боєприпасів у 2014 році.

Однак, за даними ЗМІ, прем’єр Угорщини Віктор Орбан не погодився з більш жорсткою щодо Росії версією заяви, тому був затверджений більш "м’який" варіант.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 28 квітня: послаблення карантину в Києві, звільнення Коболєва з "Нафтогазу"

ДБР проводить обшуки у "Кузні на Рибальському" та "Богдан Моторс" – ЗМІ

фото, відео, оновлено від 18:37У Києві проходить марш націоналістів

фотоЗеленський звернувся до глав церков по допомогу

Силовики по гарячих слідах розкрили вбивство з розчленуванням у Києві

відеоУкраїнська армія потренувалася відбивати ракетними комплексами наступ Росії

Усі новини...
Останні новини
21:31
Сторони ТКГ підтримали ідею встановлення "великоднього перемир’я" – Кравчук
21:30
Угорщина не планує висилати російських дипломатів через вибухи в Чехії
21:19
Новини 28 квітня: послаблення карантину в Києві, звільнення Коболєва з "Нафтогазу"
21:04
"Мінус довгобуд": відкрили міст через Хаджибейський лиман
20:51
Зеленський звільнив посла України в Австрії, призначив в Ірландії та Монако
20:35
Підлітка, якого підозрюють у вбивстві своєї сім’ї, арештували
20:16
Державний Укргазбанк отримав нового голову наглядової ради
19:58
ДБР проводить обшуки у "Кузні на Рибальському" та "Богдан Моторс" – ЗМІ
19:37
Данилюка звільнили з наглядової ради Нацдепозитарію
19:28
МОН пояснило, як цьогоріч будуть зараховувати дітей у перший клас
Усі новини...