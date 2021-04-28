Угорщина не планує висилати російських дипломатів через вибухи в Чехії

Угорщина єдина з країн "Вишеградської четвірки" не висилатиме російських дипломатів із солідарності з Чехією.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто RTL, повідомляє "Європейська правда".

"Ми висловили солідарність, ми поки не плануємо ніяких інших кроків", - сказав Сійярто.

Нагадаємо, Польща та Словаччина, які разом з Чехією та Угорщиною входять до країн "Вишеградської четвірки", оголосили про видворення співробітників російських дипмісій. Вони зробили це із солідарності з Прагою, яка звинуватила співробітників російського ГРУ в організації вибухів на складах у Врбетице в 2014 році.

Крім того, Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина 26 квітня затвердили офіційну заяву, що засуджує вибухи на складі боєприпасів у 2014 році.

Однак, за даними ЗМІ, прем’єр Угорщини Віктор Орбан не погодився з більш жорсткою щодо Росії версією заяви, тому був затверджений більш "м’який" варіант.