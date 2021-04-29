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Спосіб звільнення голови Нафтогазу є "зрадою та дискредитацією західних стандартів" - дипломат

Четвер, 29 квітня 2021, 13:23

Міжнародні партнери України сприйняли те, в який спосіб звільнили голову НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва як "зраду" та "дискредитацію західних стандартів".

Про це "Європейській правді" розповів поінформаваний західний дипломат, уповноважений на спілкування з цього питання на умовах анонімності.

За його словами кадрова ротація проведена так, що викликає серйозні питання щодо її мотивів. "Це звільнення (Коболєва з посади голови правління) не має сенсу, окрім варіанту, якщо хтось намагається поставити такого нового керівника, який буде обслуговувати їхні особисті або політичні інтереси. З точки зору корпоративного управління, такий крок є дуже проблемним", - заявив він.

Дипломат зауважив, що реформа корпоративного управління - одна з тих, які з найбільшими зусиллями просували з 2014 року. 

"Ми завжди відстоювали інституції, а не конкретних особистостей, а те, що зараз роблять, завдає шкоди саме інституції, бо оминає всі процедури, передбачені для її створення. Викликає стурбованість той факт, що уряд, як головний акціонер, не врахував думку Наглядової ради", - зазначив співрозмовник ЄвроПравди.

Він пояснив, що за правилами саме Наглядова рада має звільняти головного виконавчого директора. Проте спершу розпустили Наглядову раду і після цього було звільнено директора, і тепер можливо відновлять Наглядову раду. 

"Серед донорів та міжнародних партнерів (цей крок) викликав відчуття "зради", ніби уряд намагається дискредитувати західні стандарти управління. А використовувати схвально оцінювані міжнародні стандарти фінансового аудиту для того, щоб заявляти про збитки для уряду, головного акціонера - це новий поворот у спробах здійснювати контроль над державними підприємствами", - заявив дипломат.

Раніше у США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Водночас Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав.

З 29 квітня уряд призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Теми: НафтогаззвільненняЄвропа


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