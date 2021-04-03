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Україна 4-та в Європі за новими випадками коронавірусу

Субота, 3 квітня 2021, 05:41

За минулу добу у світі діагностували понад 636 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США та Бразилії, Україна займає 8 місце у світі та 4 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 89 тисяч нових інфікувань, у США – майже 70 тисяч, у Бразилії – понад 69 тисяч.

Окрім того, понад 46 тисяч хворих зареєстрували у Франції, понад 42 – у Туреччині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Польща та Італія.

Україна серед країн світу займає 8 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

 

Померли за добу 10 364 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги майже 105 мільйонів осіб. Наразі нараховується понад 22 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 850 152 смерті від COVID-19.

Передісторія

  • За добу 1 квітня в Україні зафіксували 19 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 040 осіб, померли 433 хворих, одужали 10 287 осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Я не розбиралась, просто думала: тільки не в пакеті. Як і за скільки ховають жертв ковіду на другому році пандемії

Українська правда
Теми: коронавірус


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