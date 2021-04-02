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Під 20 тисяч хворих за добу і 433 померлих – антирекорди COVID в Україні 

П'ятниця, 2 квітня 2021, 08:19
Під 20 тисяч хворих за добу і 433 померлих – антирекорди COVID в Україні 

За добу 1 квітня в Україні зафіксували 19 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 040 осіб, померли 433 хворих, одужали 10 287 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова і РНБО

Деталі: Це третій поспіль антирекорд летальних випадків внаслідок коронавірусу (у попередні два дні було 407 жертв і 421 померлий за добу), а також максимум нових випадків за весь час пандемії (попередній – 18 132 за 25 березня).

За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

Летальних випадків у четвер найбільше зареєстрували в Києві (46), Одеській (44) і Дніпропетровській (36) областях, а також у Київській (27), Харківській (24). Івано-Франківській та Вінницькій (по 23), Закарпатській (21) областях. 

За офіційними даними, зараз на коронавірусну хворобу страждає 344 581 житель України.

Серед нових хворих – 834 дитини та 484 медпрацівники.

Тестувань за минулу добу зробили 128 727: методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 711 630 осіб, із них 1 333 370 осіб одужали, але 33 679 хворих померли.

З 24 лютого в Україні зробили 267 833 щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

1 квітня щеплення першою дозою вакцини Covisiheld (AstraZeneca) зробили 19 097 особам. Щеплення проводили 147 мобільних бригад із імунізації та 791 пункт щеплення.

 

До листа очікування вакцинації від COVID-19 станом на 1 квітня записались 393 078 громадян України.

Нагадаємо: 1 квітня за кількістю нових інфікувань коронавірусом Україна займала 9 місце серед країн світу і 5 місце серед країн Європи.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Я не розбиралась, просто думала: тільки не в пакеті. Як і за скільки ховають жертв ковіду на другому році пандемії

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміявакцинація
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