Азербайджан знайшов докази обстрілу своєї території російськими ракетами

Азербайджан заявив, що під час розмінування території у березні виявив у Нагірному Карабаху уламки російських ракет "Іскандер".

Як повідомляє "Європейська правда", фотографії уламків опубліковані на сайті державного агентства АЗЕРТАДЖ.

Уламки були представлені 2 квітня в Баку представниками Агентства з розмінування територій Азербайджану (ANAMA).

Уламки двох ракет, що розірвалися, співробітники ANAMA виявили під час операції з очистки території 15 березня в місті Шуша. Саме після втрати цього стратегічного міста Єреван погодився на запропонований Москвою план припинення вогню і передачі Азербайджану ряду територій Нагірного Карабаху.

Начальник оперативного штабу ANAMA Ідріс Ісмайлов повідомив, що уламки ракет, які, за його словами, випустили вірменські збройні сили, були виявлені в двох різних місцях міста. Були перевірені модифікаційні коди решток цих ракет і встановлено, що це ракети "Іскандер". Довжина ракети складає 7,2 метра, діаметр - 920 мм.

Начальник головного штабу Збройних сил Вірменії Артак Давтян заявив, що не може коментувати ці повідомлення, оскільки інформація не підлягає розголошенню.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков відреагував на інформацію Азербайджану, заявивши, що ракетні комплекси "Іскандер" в карабаському конфлікті не застосовувалися.

"Наскільки я розумію, це нова інформація. Мені невідомо, чи доповідали по лінії військових (інформацію про це президенту Володимиру Путіну. - Ред.)", - цитує Пєскова російське агентство "Интерфакс".

Журналісти звернули увагу Пєскова на те, що в Баку заявили, що, судячи з маркування, ці ракети не були експортним варіантом, а були призначені для використання російськими військовими.

Пєскова запитали, чи є у Кремля розуміння, звідки могла з'явитися ракета від "Іскандера" в Шуші. "Ні, ми не володіємо такою інформацією", - відповів речник Кремля.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що ракетні комплекси "Іскандер" у карабаському конфлікті продемонстрували слабку ефективність - ракети "не вибухнули, або вибухнули на 10%". Пізніше він пояснив свою заяву тим, що йому надали неправильну інформацію.

Заява Пашиняна про нібито неефективність російських "Іскандерів" стала "спусковим гачком" для загострення політичної кризи, під час якої Генштаб Вірменії зажадав відставки прем'єра, а Пашинян назвав це "спробою перевороту".