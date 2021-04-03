Війна на Донбасі: у суботу біля Шумів загинув боєць Збройних сил

3 квітня в районі селища Шуми загинув український військовослужбовець.

Джерело: ОТУ "Північ" у Facebook, вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої в наслідок якого отримав бойове травмування несумісне з життям військовослужбовець Об'єднаних сил".

Деталі: у повідомленні зазначено, що на місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Окрім того, з початку поточної доби було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Неподалік населеного пункту Піски російські окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо: 26 березня через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинули четверо українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.