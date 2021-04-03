Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Війна на Донбасі: у суботу біля Шумів загинув боєць Збройних сил

Субота, 3 квітня 2021, 18:06
Війна на Донбасі: у суботу біля Шумів загинув боєць Збройних сил

3 квітня в районі селища Шуми загинув український військовослужбовець.

Джерело: ОТУ "Північ" у Facebook, вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої в наслідок якого отримав бойове травмування несумісне з життям військовослужбовець Об'єднаних сил".

Деталі: у повідомленні зазначено, що на місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Окрім того, з початку поточної доби було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Неподалік населеного пункту Піски російські окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо: 26 березня через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинули четверо українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаДонбасРосіяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
війна
Сирський: Маємо успіхи на Бахмутському напрямку, ворог місцями в пастці
Росіяни атакували із РСЗВ, авіації та мінометів дев’ять областей
Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Лимана в суботу
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: