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Донбас: спостерігачі зафіксували танки, гаубиці та "гради" гібридних військ РФ

Субота, 3 квітня 2021, 21:41
Фото: Радіо Свобода

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виклала у свіжому звіті факти грубих порушень з боку збройних формувань РФ та її найманців поблизу лінії розмежування на Донбасі.

Джерело: штаб ООС з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 1 квітня

Деталі: 31 березня патруль СММ ОБСЄ зафіксував 15 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", калібру 122 мм, що були розміщені з порушенням ліній відведення поблизу населеного пункту Хрустальний на окуповані Луганщині.

За межами виділених місць зберігання 29 березня було зафіксовано 9 танків, 6 самохідних гаубиць та 29 бойових броньованих машин на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ, а на полігоні поблизу Мирного (Луганська область) – 3 танки Т-64.

При цьому гібридні війська РФ продовжують застосовувати стрілецьку зброю з метою перешкоджання роботі БПЛА патрулів ОБСЄ.

Дослівно: "Перешкоджання роботі СММ ОБСЄ з боку російських найманців набуло систематичного характеру, метою яких є затримки та не допуски патрулів до місць або об'єктів, на яких готуються та проводяться різноманітні порушення, заборонені мінськими домовленостями".

Нагадаємо: Глава МЗС України Дмитро Кулеба у суботу в телефонній розмові з діючою керівницею ОБСЄ главою МЗС Швеції Анн Лінде обговорив загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму і нарощування військ РФ поблизу кордонів України.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаРосіяОБСЄ


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