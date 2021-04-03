РФ стягує до кордону з Україною артилерію – розслідувачі

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.

Джерело: публікація CIT

Деталі: Розслідувачі посилаються на матеріали про перекидання російської техніки, які 1 та 2 квітня з'явилися у Twitter.

На двох відео відображені вантажівки, що буксирують гаубиці "Мста-Б" в Ростовській області.

На першому відео оператор говорить "номера регіону прикриті", а на другому чітко видно, що на вантажівках синьою плівкою або ізолентою заклеєні держномери, а саме - прихований код, який на цивільних номерних знаках вказує на регіон, а на військових - як правило приналежність до військового округу РФ.

Дослівно: "Нам вдалося встановити, що і перше, і друге відео зняті в районі Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки проходить поблизу кордону з Україною. Колони теж спрямовуються на північ. Хоча ми не знаємо пункти їх призначення , варто згадати, що не так давно на відео з Воронежа потрапила колона з кодом 76 на номерах - цей код відноситься до Центрального військового округу (Росії - УП), який взагалі не межує з Україною.

Крім того, нам вдалося виявити кілька недавніх фото- і відеоматеріалів з рухом ешелонів з військовою технікою, знятих, наприклад, в Новосибірську, Тюмені і Красноуфімську (Свердловська область). Це дозволяє припустити, що на кордон з Україною продовжують перекидати не тільки частини із Західного і Південного окрузів, що межують з Україною, а й як мінімум з Центрального військового округу".

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