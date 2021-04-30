Посол Британії: звільнення керівництва "Нафтогазу" викликає серйозні питання

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила на необхідності прозорості корпоративного управління державних підприємств після звільнення керівника НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Звільнення керівництва Нафтогазу викликає серйозні запитання. Щоб переконати потенційних британських інвесторів прийти в Україну, корпоративне управління в держпідприємствах має стати більш прозорим і незалежним від політичного впливу" - написала вона у Twitter.

Звільнення керівництва Нафтогазу викликає серйозні запитання. Щоб переконати потенційних 🇬🇧 інвесторів прийти в 🇺🇦, корпоративне управління в держпідприємствах має стати більш прозорим і незалежним від політичного впливу. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 30, 2021

Раніше у США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України. Аналогічну заяву спільно оприлюднили посли G7.

За словами одного з західних дипломатів, міжнародні партнери України сприйняли те, в який спосіб звільнили голову НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, як "зраду" та "дискредитацію західних стандартів".

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Водночас Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав.

З 29 квітня уряд призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу"