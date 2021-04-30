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Чеський регулятор заявив, що йому бракує даних, щоб рекомендувати "Спутник V"

П'ятниця, 30 квітня 2021, 11:45
Фото kyiv.media

Чеський регулятор лікарських засобів не має достатньо даних для адекватної оцінки російської вакцини "Спутник V" для клінічних випробувань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми отримали настільки мало матеріалів, що не можемо сказати, рекомендуватимемо використання вакцини чи ні", - сказала Ірена Сторова, керівник Державного інституту з контролю за лікарськими засобами. "Була лише частина документації, яка подається за замовчуванням для реєстрації або оцінки лікарського засобу" – додала вона.

Міністр охорони здоров'я Чехії Петр Аренбергер раніше на початку цього місяця заявив, що "Спутник V" може бути використаний у клінічних випробуваннях для визначення його ефективності. Але за словами Сторової, її відомство ще не отримало заявку на клінічні випробування.

Новини надходять на тлі напруженості у російсько-чеських відносинах. Минулого тижня Прага вислала із свого російського посольства 60 дипломатів та співробітників у зв'язку з ескалацією конфлікту через звинувачення, що Кремль стояв за смертельним вибухом у Чехії у 2014 році.

Але це не єдина невдача російської вакцини. У середу бразильський регулятор лікарських засобів заявив, що виявив відхилення у зразках "Спутник V", що призвело до відмови від імпорту вакцини. Це сталося слідом за негативною оцінкою словацького регулятора лікарських засобів на початку місяця, коли він заявив, що дози "Спутник V" відрізняються від доз, що постачаються деінде, або Європейському агентству з лікарських засобів.

В результаті Росія забрала 600 доз вакцини, придбаної Словаччиною, для подальшого аналізу. Угорщина, яка є єдиною країною ЄС, яка схвалила "Спутник V", також проводить випробування від імені Словаччини.

Теми: ЧехіяРосіявакцинація


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