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Хакери опублікували персональну інформацію півмільярда користувачів Facebook

Неділя, 4 квітня 2021, 00:42
Хакери опублікували персональну інформацію півмільярда користувачів Facebook

На хакерському форумі безкоштовно опублікували телефонні номери та інші персональні дані 533 мільйонів користувачів Facebook із 106 країн.

Джерело: Business Insider

Деталі: Мова йде, зокрема, про 32 мільйони користувачів у США, 11 млн - у Великобританії та 6 млн – в Індії.

Опублікована інформація включає номери телефонів, повні імена, місцезнаходження, дату народження, біографічні дані та - в деяких випадках - адреси електронної пошти.

Business Insider перевірив кілька записів, порівнявши номери телефонів відомих користувачів Facebook із ID, зазначеними в наборі даних. Також видання перевірило записи, протестувавши адреси електронної пошти з опублікованих даних з допомогою функції скидання пароля Facebook, з якою можна частково розкрити номер телефону користувача.

Представник Facebook повідомив Business Insider, що дані поцупили в результаті прогалини, яку компанія виправила у 2019 році.

Нагадаємо: У 2018 році навколо Facebook розгорівся скандал – стало відомо, що компанія Cambridge Analytica через свій додаток в соцмережі збирала дані користувачів. Припускається, що ці дані могли бути використані в ході виборчої кампанії в США в 2016 році і референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Cambridge Analytica могла отримати дані в цілому 87 млн ​​користувачів соцмережі.

"Українська правда" в Threads

Теми: facebook
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