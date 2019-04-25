Facebook можуть оштрафувати на $5 млрд

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Четвер, 25 квітня 2019, 00:42

У Facebook заявили, що Федеральна комісія з торгівлі США (F.T.C.) планує оштрафувати компанію на суму до 5 мільярдів доларів за порушення конфіденційності.

Про це пише The New York Times.

Соціальна мережа повідомила про таку суму в своїх квартальних фінансових звітах, заявивши про одноразову витрату в розмірі від 3 до 5 млрд. дол. США у зв'язку з "поточним розслідуванням" з F.T.C.

Соцмережа і фахівці F.T.C. щодо захисту прав споживачів вже кілька місяців ведуть переговори про штраф у зв'язку зі звинуваченнями в тому, що Facebook порушив угоду про недоторканість приватного життя від 2011 року.

У 2011 році компанія пообіцяла вжити ряд заходів щодо захисту конфіденційності своїх користувачів після того, як розслідування показало, що вона порушує їх права при обробці даних.

У минулому році соціальна мережа знову зазнала критики за неналежне поводження з даними користувачів, в тому числі за передачу даних Cambridge Analytica.

Нагадаємо:

  • У березні минулого року навколо Facebook розгорівся скандал, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica через свій додаток в соцмережі збирала дані користувачів.
  • Припускається, що ці дані могли бути використані в ході виборчої кампанії в США в 2016 році і референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Cambridge Analytica могла отримати дані в цілому 87 млн ​​користувачів соцмережі.

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Теми: facebook США
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