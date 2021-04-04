Україна потрапила до першої п’ятірки країн за кількістю померлих від COVID-19

За добу 2 квітня у світі виявили 539 902 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії - 92 998 нових хворих, в США – 66 154, в Туреччині – 44 756.

Крім того, у Бразилії – 41 218 заражень. У Польщі – 28 073.

Водночас, Worldometers не наводить дані з Франції, яка входить до четвірки країн з найбільшою кількістю зафіксованих випадків COVID-19.

Україна в цьому рейтингу знаходиться на 7 місці з 20 341 випадком захворювання – між Італією (21 261) та Німеччиною (13 641).

Серед європейських країн Україна – на третьому місці.

Померли за добу 8 380 хворих, а за весь час пандемії – 2,8 млн. За кількістю смертей за добу Україна потрапила до першої п’ятірки країн світу (396 померлих).

Хворіють 22,7 млн, однак уже одужали - 105,7 млн.

Загалом у світі зареєстрували 131,3 млн випадків інфікування COVID-19.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 2 квітня в Україні виявили 20 341 новий випадок COVID-19 – це найбільший приріст за час пандемії. Госпіталізовано за добу 5 186 осіб, померло 396 хворих, одужало 9 166 осіб.