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В Україні та Києві антирекорди нових випадків COVID

Субота, 3 квітня 2021, 08:24
В Україні та Києві антирекорди нових випадків COVID

За добу 2 квітня в Україні виявили 20 341 новий випадок COVID-19 – найбільший приріст за час пандемії.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: Госпіталізовано за добу 5 186 осіб, померло 396 хворих, одужало за добу 9 166 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

2 квітня здійснено 128 492 тестувань, зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457.

 

За даними РНБО, летальних випадків також найбільше у Києві – за добу померло аж 50 людей. Крім того, по 26 смертей зафіксовано у Київській та Дніпропетровській областях.

2 квітня в Україні проти коронавірусу було щеплено 18 814 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 286 647 осіб, з них лише 2 особи отримали дві дози вакцини.

Станом на 2 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини.

Що передувало: За добу 1 квітня в Україні зафіксували 19 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, померли 433 хворих – це були антирекорди за весь час пандемії.

Станом на 3 квітня Україна займає 8 місце у світі та 4 в Європі за кількістю нових випадків коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Я не розбиралась, просто думала: тільки не в пакеті. Як і за скільки ховають жертв ковіду на другому році пандемії

Українська правда

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Теми: коронавірус
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