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Поширення Covid: Київ та 10 областей перебувають у "червоній" зоні

Неділя, 4 квітня 2021, 13:14
Поширення Covid: Київ та 10 областей перебувають у червоній зоні

Міністерство охорони здоров'я оновило дані розподілу карантинних зон, на "червоному" рівні знаходяться столиця та ще 10 регіонів.

Джерело: дані МОЗ станом на 3 квітня

Деталі: У червоній зоні перебувають Київ і області: Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька.

При цьому МОЗ констатує, що показник госпіталізацій перевищений у 22 регіонах – в столиці, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Найвищі показники завантаженості ліжок із киснем у Києві - 79,9%, на Житомирщині (71,3%) та на Київщині(73,6%).

Окрім того, найбільші показники госпіталізацій – у Хмельницькій 132,6 на 100 тисяч населення), Вінницькій (109,1) і Житомирській областях (117,6).

 

Нагадаємо: Станом на 2 квітня рівень госпіталізацій хворих на COVID також не було перевищено лише у трьох регіонах - у Кіровоградській, Луганській і Херсонській областях.

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірус
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