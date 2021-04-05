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Туреччина потрапила в трійку країн, де найбільше нових заражень COVID-19

Понеділок, 5 квітня 2021, 06:00
Туреччина потрапила в трійку країн, де найбільше нових заражень COVID-19

За добу 3 квітня у світі виявили 526 450 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, 103 793 випадки – в Індії, 60 922 – у Франції, 41 998 – в Туреччині.

До першої п’ятірки країн з найбільшою кількістю нових заражень також потрапили США, де 36 983 випадки, та Бразилія, де 31 359.

Україна в цьому списку знаходиться на 8 місці (13 738) – між Італією (18 025) та Іраном (11 680).

Десятку країн замикають Філіппіни, де 11 028 хворих.

6 490 людей у світі померли за добу, за час пандемії – 2,8 млн.

22,8 млн людей хворіють, водночас 106,1 млн – уже одужали.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 3 квітня в Україні виявили 13 738 випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізували 5 545 заражених, летальних випадків – 258. При цьому одужали  4 657 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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