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В Україні 13,7 тисяч нових випадків Covid, Харківщина вийшла у "лідери"

Неділя, 4 квітня 2021, 08:28
В Україні 13,7 тисяч нових випадків Covid, Харківщина вийшла у лідери

Протягом суботи, 3 квітня, в країні виявили ще 13 738 випадків коронавірусної хвороби, найбільше – у Харківській області.

Джерело: повідомлення міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Серед 13 738 нових випадків – 504 дитини та 216 медпрацівників.

За минулу добу госпіталізували 5 545 заражених, летальних випадків – 258. При цьому одужали  4 657 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1388), Дніпропетровській (1143), Одеській (1075), Хмельницькій (1060) та Львівській (865) областях. У Києві протягом суботи виявили ще 552 людини з Covid, від вірусу померли 40 хворих.

Здійснено тестувань за добу – 75 538 (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 745 709 осіб, одужало – 1 347 193 особи, летальних випадків – 34 333.

При цьому протягом суботи вакцинацію проти коронавірусу зробили 3919 особам.

Нагадаємо: 

  • 2 квітня в Україні виявили 20 341 новий випадок COVID-19, це був рекордний приріст за час пандемії. У цей день найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у Києві (2 053) та Львівській (1 538) області.
  • За даними Worldometers, Україна потрапила до першої п’ятірки країн за кількістю померлих від коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірусХарківська областьепідемія
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