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Кремль заявив, що пересування військ на кордоні з Україною "не становить загрози"

Понеділок, 5 квітня 2021, 12:55
Кремль заявив, що пересування військ на кордоні з Україною не становить загрози

У Кремлі заявляють, що пересування російської армії уздовж кордонів з Україною не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ не представляє загрозу для них.

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС

"Росія не є загрозою для жодної країни світу, в тому числі не становить загрозу для України", - сказав Пєсков.

При цьому він додав, що Росія "завжди дуже уважно ставиться до своєї власної безпеки".

"Ніхто не блукав і не блукає, російська армія пересувається на російській території в тих напрямках, в яких вважає за потрібне, в тому вигляді, в якому вважає за потрібне, для забезпечення надійної безпеки нашої країни", - сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що через загострення ситуації на Донбасі цього тижня очікується розмова в тристоронньому форматі президентів України і Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, а також канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяУкраїнакордонвійна
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