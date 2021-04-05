Глава поліції - підприємцям на карантині: Якщо думаєте, що хитрі, помиляєтеся

Глава Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що поліція фіксує, в тому числі й завдяки небайдужим громадянам, усі порушення роботи в період локдауну.

Джерело: Клименко у Facebook

Пряма мова Клименка: "Окремої уваги заслуговують деякі підприємці, які не реагують на заборону працювати в період локдауну. Якщо думаєте, що найхитріші, то ви помиляєтесь. Всі ваші порушення поліція фіксує. Дякую небайдужим громадянам, які повідомляють нас про роботу закладів дозвілля, харчування, торгівлі…

Щодня понад 1200 рейдових груп перевіряють дотримання карантину суб’єктами господарювання. Але інколи не всюди встигаємо, тож допомога громадськості дуже важлива".

Що передувало: За дотриманням карантинних обмежень у Києві стежать працівники поліції і "Муніципальної охорони".