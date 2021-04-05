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Карантин у Києві: поліція перевіряє спецперепустки та патрулює у парках

Понеділок, 5 квітня 2021, 11:18
фото: Ельдар Сарахман, уп

У Києві поліція у складі мобільних груп спільно із співробітниками Муніципальної охорони та військовослужбовцями Нацгвардії проводить профілактичну роботу щодо дотримання протиепідемічних заходів та перевіряють спецквитки на проїзд у громадському транспорті.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Столичні правоохоронці перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках у громадський транспорт та метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, аби транспорт не був переповнений.

Правоохоронці патрулюють у лісопаркових зонах та інших громадських місцях, де можливе скупчення громадян. Також за допомогою гучномовця звертаються до перехожих та застерігають виконувати карантинні вимоги.

У поліції пояснили, що якщо на слова правоохоронця не реагують, тоді в поліцейського два варіанти: адмінпротокол або адмінпостанова. Це залежить від місця скоєння правопорушення.

Також зазначається, що рейдові групи фіксують порушення карантину суб’єктами господарювання.

 

Дослівно: "Вкотре закликаємо громадян не порушувати встановлених протиепідемічних заходів, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватись соціальної дистанції, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку".

 

Що передувало: Київська міська рада оприлюднила порядок отримання спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті столиці під час локдауну, який стартує 5 квітня.

У Київраді звернули увагу, що кількість спецперепусток обмежена. Заяви від окремих осіб не приймаються.

Влада показала спецперепустки на транспорт, яких вже видали понад 430 тисяч.

Українська правда
Теми: Київкарантинкоронавірусполіція


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