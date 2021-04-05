Данілов пояснив, чому некоректно казати "Донбас"

Секретар РНБО Олексій Данілов розтлумачив, чому вживання слова "Донбас" підживлює російський антиукраїнський наратив і підіграє російській пропаганді.

Джерело: Данілов у Facebook

Деталі: Секретар РНБО вказує, що його недавнє зауваження щодо небезпечності використання поняття "Донбас" у контексті україно-російської війни викликало бурхливе обговорення.

Щоб покласти край двозначності трактування його слів, Данілов вирішив розтлумачити свою позицію. Він переконаний, що дискусія щодо "наративної війни", яку веде проти України Росія, не закінчена, і українці до неї готові.

Пряма мова: "Поняття "Донбас" цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації починаючи з 2000 року, і особливо активно – в період російської агресії проти України з 2014 року і по теперішній час, – як інструмент інформаційної війни.

Мета – протиставлення і штучне виокремлення певного регіону України як території, яка начебто має особливі права і статус, що дає у подальшому підстави обґрунтувати створення й існування державних псевдоутворень. Навіть поверхневий моніторинг будь-яких російських державних інформаційних ресурсів дасть повне уявлення і докази щодо місця "Донбасу" в російському інформаційному порядку денному: "вибір Донбасу", "ущемлення прав народу Донбасу", "розмова з Донбасом", "народ Донбасу", "ополчення Донбасу", "влада Донбасу".

Тому вживання терміну "Донбас" сьогодні – це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді".

Деталі: Данілов зазначає, що історія – це живий процес постійних змін. Те, що вважалось аксіомою сто, п’ятдесят і навіть десять років тому, може бути докорінним чином переглянуто з точки зору дня сьогоднішнього.

Зокрема якщо, наприклад, у 18-му столітті поняття "Московія" було загальноприйнятим для визначення земель, які входять до складу сучасної Росії, то в 21-му столітті, на жаль, ця назва не є актуальною.

Таким же неактуальним є термін "Малоросія" для назви території сучасної України. Не кажучи вже про різноманітні штучні радянські назви міст та сіл – "Пионерское", "Октябрьское", "Ленинское" та ін. Змінився час і змінились обставини, вважає секретар РНБО.

Пряма мова: "З цієї точки зору не можна розглядати поняття "Донбас" як "історично усталене", "використання якого навряд чи буде викорінене із вжитку". В історії немає застиглих констант. З ужитку виходить те, що не пройшло випробування часом або зазнало цілеспрямованого впливу.

У випадку з назвою "Донбас" ми маємо справу з порівняно новим визначенням, яке історично охоплювало територію Луганської, Донецької і Дніпропетровської областей, а також регіонів сучасної Російської Федерації, зокрема, Ростовської області. І тому навіть ураховуючи цю обставину, застосування назви "Донбас" до частини території Луганської та Донецької областей України, окупованих Російською Федерацією, не є коректним".