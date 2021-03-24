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Данілов: В Україні немає слова "Донбас", його нав'язує Росія

Середа, 24 березня 2021, 14:03

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликає не називати Донеччину і Луганщину Донбасом, оскільки це слово є наративом, нав’язаним країною-агресором.

Джерело: його заява під час форуму "Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур", про яку пише "Укрінформ"

Пряма мова: "Слова "Донбас" немає в жодному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав’язується Російською Федерацією – "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна". Нам треба чітко дотримуватись наших нормативно-правових документів… Є чіткі назви території Донецької і Луганської областей, ніякого Донбасу не існує, це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити".

Деталі: Він також зазначив, що українська влада максимально забезпечила виборче право на територіях, які межують з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, а заяви про те, що десь не відбулись вибори через небажання влади їх проводити, є маніпулятивними.

"Всі без виключення послуги, які має отримати громадянин України, який знаходиться на підконтрольній території, він на сьогоднішній день отримує. Решта – це маніпулятивні речі, що начебто там держава відмінила вибори… Ні! Це прифронтова територія, вона може збільшуватись чи зменшуватись в залежності від того, які плани для себе готує ворог", - наголосив Данілов.

Він додав, що не може наразі оприлюднити інформацію розвідки, що планувала Росія під час виборів в прифронтових районах і запевнив: "Ми зробили все можливе, щоб на максимальній кількості Донецької та Луганської областей відбулися місцеві вибори в тих громадах, де це було можливо".

Теми: ДонбасДаніловРНБО


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