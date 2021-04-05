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Росія стягнула в Арктику безпрецедентну кількість озброєння – CNN

Понеділок, 5 квітня 2021, 18:39
Супутникові знімки

Росія розмістила в Арктиці безпрецедентну кількість озброєння та випробовує новітню зброю, яка може загрожувати США. 

Джерело: CNN

Деталі: Відповідну інформацію підтверджують супутникові знімки компанії космічних технологій Maxar. Вони дають підстави стверджувати про постійне та значне нарощування російських військових баз та техніки на арктичному узбережжі країни, а також обладнання підземних сховищ для високотехнологічної зброї.

Зокрема, Москва розмістила на Півночі бомбардувальники та реактивні літаки Міг-31, а також нові радіолокаційні системи біля узбережжя Аляски. 

 
Супутникові знімки

Також ведеться робота щодо укріплення аеродромів. 

 
Супутникові знімки

Експерти з питань зброї та західні чиновники висловили особливу стурбованість з приводу російської "суперзброї" - торпеди "Посейдон 2М39". За їх словами, розробка цього озброєння рухається дуже швидко, а подальші випробування, як кажуть в Росії, заплановані вже на цей рік. Торпеда може рухатись біля прибережної зони, зокрема і на американському морському дні. Якщо використати торпеду за призначенням, то  радіоактивні хвилі, що викликають цунамі, зроблять смуги американського узбережжя непридатними для життя протягом десятиліть.

Зазначається, що нарощування техніки відповідало тому, як переміщались війська НАТО та США. 

Американські чиновники висловили занепокоєння тим, що російські сили можуть бути використані для встановлення фактичного контролю над районами Арктики, особливо тих, які невдовзі будуть без льоду через кліматичні зміни. 

"Росія реконструює аеродроми та радіолокаційні установки радянських часів, будує нові порти та пошуково-рятувальні центри, а також створює свій флот криголамів з ядерними та звичайними двигунами", - заявив представник Пентагону підполковник Томас Кемпбелл.

Нагадаємо:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та в окупований Крим. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.

Українська правда
Теми: РосіязброяСША


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