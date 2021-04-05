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Російські окупанти вбили українського військового біля Авдіївки 

Понеділок, 5 квітня 2021, 23:26

Внаслідок ворожого обстрілу біля Авдіївки загинув український військовослужбовець. 

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Деталі: Бойовики відкрили вогонь із стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по позиціях наших захисників. Внаслідок цього один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Бійцю оперативно надали медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Проте, медики не змогли врятувати життя пораненого. 

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Нагадаємо:

  • Станом на 17:00 5 квітня російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню, відкривши вогонь біля Новоолександрівки. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас


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