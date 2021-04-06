Україна 3-я в Європі за поширенням коронавірусу

За минулу добу у світі діагностували понад 468 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США, Туреччині. Україна займає 11 місце у світі та 3 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у в Індії зафіксували понад 96 тисяч нових інфікувань, у США – більше 50 тисяч, у Туреччині – понад 42 тисячі.

Окрім того, понад 38 тисяч хворих зареєстрували у Бразилії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран та Аргентина.

Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 3 позицію.

Померли за добу 7 255 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 106 мільйонів осіб. Наразі нараховується майже 23 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 873 247 смертей від COVID-19.

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