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Українські футболісти грали у командах ОРДЛО за кордоном – УАФ відкрила справу

Вівторок, 6 квітня 2021, 11:55
Українські футболісти грали у командах ОРДЛО за кордоном – УАФ відкрила справу

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу відкрив провадження щодо участі гравців у міжнародних матчах збірної так званої "ДНР" та команди з так званої "ЛНР"

Джерело: УАФ

Деталі: СБУ отримала інформацію про те, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірної так званої "ДНР" брали участь у товариському матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року на стадіоні "Динамо" в Сухумі у Грузії.

УАФ пропонує дев’яти гравцям матчу з 1983 по 2002 р.н. надати письмові пояснення.

Крім того, СБУ було встановлено, що протягом 8 – 12 грудня 2020 року в Сухумі у турнірі "Ліга братських народів-2020" брала участь команда "Схід-вугілля" з так званої "ЛНР".

Письмові пояснення чекають від 17 гравців з 1984 по 2004 р.н.

Українська правда

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Теми: футболСБУОРДЛОокупація
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