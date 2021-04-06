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Стрілянина у поїзді: бійці забарикадувались і погрожували поліції, "вгамував" КОРД

Вівторок, 6 квітня 2021, 12:02

За фактом стрілянини у вагоні поїзда №126 "Костянтинівка-Київ" правоохоронці відкрили кримінальне провадження, одного з фігурантів затримано, з іншим працюють слідчі.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Поліцейські розповіли, як відбувалися події. Повідомлення про те, що невідомі вчинили стрілянину в купе потягу сполученням "Костянтинівка-Київ" надійшло до Красноградського районного відділу поліції 6 квітня близько 02:00.

На місце події терміново прибули поліцейські, експерти, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія.

З’ясувалося, що двоє військових закрилися в купе потягу та стріляють з вогнепальної зброї. Місце події заблокували, пасажирів евакуювали. До операції залучили спецпризначенців КОРД.

 

Правопорушники забарикадувалися у купе та погрожували поліцейським у разі штурму відкрити вогонь на ураження.

Вказано, що в результаті чітких та злагоджених дій спецпризначенців зловмисників вдалося затримати протягом кількох хвилин. Ними виявилися двоє військовослужбовців, які прямували до Києва.

 

Дослівно: "На даний час один з них, 30-річний чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З іншим правопорушником наразі працюють слідчі. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За вчинення даного злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Усі обставини події з’ясовуються".

Що передувало: 6 квітня "Укрзалізниця" повідомила, що у вагоні поїзда №126 сполученням Костянтинівка – Київ двоє військовослужбовців почали стріляти з табельної зброї, їх зняли з поїзда, ніхто не постраждав, але поїзд затримується.

Українська правда
Теми: арміяУкрзалізницязброяполіція


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