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Зеленський: НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі

Вівторок, 6 квітня 2021, 14:18
Зеленський: НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі

Президент Володимир Зеленський назвав вступ до Північноатлантичного альянсу єдиними шляхом до закінчення війни на Донбасі.

Джерело: Зеленський у розмові з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом

Пряма мова Зеленського: "Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.

ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ".

Нагадаємо: Столтенберг у розмові з Зеленським висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів з Україною.

Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.

Прем’єр Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з Зеленським заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийНАТОвійнаРосія
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