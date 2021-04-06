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Антикорупційники пояснили, на чому викрили брата Вовка

Вівторок, 6 квітня 2021, 14:22
Антикорупційники пояснили, на чому викрили брата Вовка

Антикорупційні органи викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через скандального голову ОАСК Павла Вовка.

Джерело: НАБУ, САП

Деталі: Антикорупційники підтвердили, що 6 квітня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП Офісу генерального прокурора викрили двох адвокатів на проханні надати та отриманні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди. За даними ЗМІ, один із них – брат Павла Вовка Юрій Зонтов.

Вказані кошти мали бути передані для винесення рішення у справіза позовом суб'єкта господарювання, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.

Повідомляється, що наразі одного з адвокатів затримано.

Вирішується питання щодо затримання іншого адвоката, а також повідомлення про підозру вказаним особам та обрання їм запобіжних заходів.

Дослівно НАБУ: "Детективи НАБУ здійснюють обшуки у приміщенні суду та за місцем проживання адвокатів. Один із них є близьким родичем голови ОАСК.

Наразі це вся інформація, яку ми можемо розголосити з огляду на таємницю слідства".

Українська правда

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Теми: Павло Вовк НАБУАнтикорупційна прокуратурахабарОАСК
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