Детективи НАБУ затримали брата глави ОАСК Вовка - ЗМІ

Детективи НАБУ затримали брата скандального голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова при спробі взяти 100 тисяч доларів хабаря.

Джерело: "Слідство.інфо" з посиланням на кілька незалежних одне від одного співрозмовників у правоохоронних органах, Павло Вовк у Facebook, Сергій Лещенко в Telegram, НАБУ в коментарі УП

Деталі: За інформацією джерел, брат судді Вовка намагався отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів.

Водночас екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко пише у себе в Telegram, що, за попередньою вресією, хабар нібито призначався для самого Вовка.

У будівлі Окружного адмінсуду Києва журналісти помітили співробітників Національного антикорупційного бюро, які проводили там слідчі та процесуальні дії.

Павло Вовк, який ігнорує повістки в суд у своїй кримінальній справі, підтвердив, що в ОАСК Національне антикорупційне бюро 6 квітня проводить обшуки. "Чекаємо новий потік піару і, звичайно ж, чергову фантастичну історію. Якщо минулого разу було "захоплення влади", то цього разу має бути щось ще дивовижніше", - написав одіозний суддя в соцмережі. При цьому інформацію про затримання брата Вовк у своєму дописі не коментує.

UPD: В НАБУ "Українській правді" офіційно підтвердили викриття "близького родича" Вовка, який, за даними слідства, іще з одним адвокатом обіцяв за 100 тисяч доларів владнати питання у позовній справі через Павла Вовка, та обшуки в ОАСК. Подробиці обіцяють згодом.

Передісторія:

У липні 2020 року НАБУ презентувало відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати". Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.

НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.

Наприкінці грудня 2020 року в НАБУ повідомили, що Вовк вже понад 3 місяці не з'являється на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК. Через неявку Вовка до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів, у НАБУ намагалися оголосили Вовка у розшук, проте за місяць генпрокурор Ірина Венедіктова так і не відреагувала на ці клопотання.

На початку лютого НАБУ довело до відома Вовка зміст виклику до ВАКС, де 3 лютого мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу. Детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.

Після того, як Вовк вшосте не з'явився в суд, 15 березня суддя Вищого антикорупційного суду вирішив зупинити судове провадження на час його розшуку.

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