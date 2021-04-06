На Донеччині 6 квітня загинули ще двоє українських воїнів

В зоні проведення операції Об’єднаних сил 6 квітня український військовий загинув під час обстрілу російсько-окупаційних військ, ще один боєць загинув унаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Джерело: пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Деталі: Повідомляється, що 6 квітня в районі відповідальності ОТУ "Схід", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Невельське.

Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та на жаль, під час евакуації він помер.

Також, неподалік населеного пункту Степне, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення несумісні з життям.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.