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Голі на балконі: затриманих в Дубаї українок виявилось більше

Вівторок, 6 квітня 2021, 17:14

Дубайська поліція затримала дванадцять громадянок України за участь у зйомках відеоролика, в якому оголені дівчата позували на балконі одного з хмарочосів.

Джерело: коментар, наданий "Українській правді" речником МЗС Олегом Ніколенком

Пряма мова Ніколенка: "Дубайська поліція затримала не одинадцять, як раніше повідомлялося, а дванадцять громадянок України. Сьогодні їх відвідав український консул. Він також провів зустріч із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубаю.

Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соцмережах фото і відеоматеріалів непристойного характеру. Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за скоєння такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією".

Деталі: Ніколенко додав, що умови утримання у слідчому ізоляторі прийнятні. Затримані забезпечені їжею, медичним наглядом.

Передісторія:

  • У понеділок 5 квітня у Дубаї затримали 40 людей за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів міста. Тоді повідомлялося, що серед затриманих 11 українок.

Українська правда
Теми: скандал


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