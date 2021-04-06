Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голі на балконі: затриманих в Дубаї українок виявилось більше

Вівторок, 6 квітня 2021, 17:14
Голі на балконі: затриманих в Дубаї українок виявилось більше

Дубайська поліція затримала дванадцять громадянок України за участь у зйомках відеоролика, в якому оголені дівчата позували на балконі одного з хмарочосів.

Джерело: коментар, наданий "Українській правді" речником МЗС Олегом Ніколенком

Пряма мова Ніколенка: "Дубайська поліція затримала не одинадцять, як раніше повідомлялося, а дванадцять громадянок України. Сьогодні їх відвідав український консул. Він також провів зустріч із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубаю.

Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соцмережах фото і відеоматеріалів непристойного характеру. Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за скоєння такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією".

Деталі: Ніколенко додав, що умови утримання у слідчому ізоляторі прийнятні. Затримані забезпечені їжею, медичним наглядом.

Передісторія:

  • У понеділок 5 квітня у Дубаї затримали 40 людей за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів міста. Тоді повідомлялося, що серед затриманих 11 українок.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: скандал
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
скандал
Прокуратура взялась за перевірку одеського військкома та його родичів
Силовики і ЗСУ перевірятимуть військкомів на доброчесність – Міноборони
Одеського військкома з елітним майном в Іспанії звільнили — Гуменюк
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...