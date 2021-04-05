У Дубаї затримали 11 голих українок

У Дубаї затримали 40 людей за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів міста, серед затриманих – 11 українок.

Джерело: ВВС News Україна з посиланням на МЗС України, Радио Sputnik з посиланням на генконсульство Росії

Дослівно МЗС: "3 квітня поліція Дубаю затримала групу осіб у зв'язку із порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих – одинадцять громадянок України".

Деталі: Зазначається, що українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевими правоохоронцями, щоб забезпечити дотримання прав українок та з'ясувати усі обставин цієї справи. 6 квітня український консул має відвідати затриманих.

За даними Радио Sputnik, також серед затриманих було 8 росіянок.

Зазначається, що затриманим дівчатам загрожує до 6 місяців позбавлення волі, організатору зйомки – до 1,5 року.

Також затриманим дівчатам загрожує штраф в розмірі п'яти тисяч дирхамів (близько 1390 доларів) на кожну, організатору – 50 тисяч дирхамів (близько 14 тисяч доларів).

Водночас у російському генконсульстві допустили, що влада Еміратів може помилувати затриманих дівчат у зв'язку з настанням Рамадану.

Також ЗМІ повідомляють, що серед затриманих є білоруски.

Upd. У генконсульстві Росії заявили виданню "РИА Новости", що серед затриманих дівчат росіянок не було.

Однак організатор фотосесії - громадянин Росії, щодо нього ведеться розслідування.

Передісторія: