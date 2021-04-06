Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Денісова розповіла, скільки українців незаконно утримує Росія

Вівторок, 6 квітня 2021, 18:32

Росія незаконно переслідує 133 українців, зокрема 114 наших громадян знаходяться в ув'язненні та перебувають на території РФ та в окупованому Криму.

Джерело: омбудсман Людмила Денісова під час презентації доповіді щодо дотримання та захисту прав та свобод людини та громадянина в Україна за 2020 рік, цитує "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Російська Федерація незаконно переслідує 133 українських громадянина з політичних мотивів. З них 114 осіб – ув'язнені, 97 з яких знаходяться в РФ і 17 – в Автономній Республіці Крим".

Деталі: За її словами, серед основних порушень процесуальних прав наших громадян є утримання незаконно ув’язнених кримських татар у СІЗО. Там вони перебувають у "нелюдських умовах, без медичної допомоги, без засобів індивідуального захисту в умовах поширення коронавірусу". 

Денісова також заявила, що на тимчасово окупованих території Донеччини та Луганщині бойовики Кремля утримують 280 українців, зокрема, 44 – військовослужбовців. 

Також 450 засуджених очікують переведення з ОРДЛО. З приводу цього питання українська сторона веде перемовини із так званими "уповноваженими" Донецької та Луганської областей. 

Нагадаємо:

  • Росіяни грубо порушують права українських політв'язнів, фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".Так, їм відмовили у можливості надавати покази рідною кримськотатарською мовою за допомогою перекладача, через що їх відсторонили від участі в процесі та видалили із залу суду.

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язніРосіяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: