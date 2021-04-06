Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Денісова розповіла, скільки українців незаконно утримує Росія

Вівторок, 6 квітня 2021, 18:32

Росія незаконно переслідує 133 українців, зокрема 114 наших громадян знаходяться в ув'язненні та перебувають на території РФ та в окупованому Криму.

Джерело: омбудсман Людмила Денісова під час презентації доповіді щодо дотримання та захисту прав та свобод людини та громадянина в Україна за 2020 рік, цитує "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Російська Федерація незаконно переслідує 133 українських громадянина з політичних мотивів. З них 114 осіб – ув'язнені, 97 з яких знаходяться в РФ і 17 – в Автономній Республіці Крим".

Деталі: За її словами, серед основних порушень процесуальних прав наших громадян є утримання незаконно ув’язнених кримських татар у СІЗО. Там вони перебувають у "нелюдських умовах, без медичної допомоги, без засобів індивідуального захисту в умовах поширення коронавірусу". 

Денісова також заявила, що на тимчасово окупованих території Донеччини та Луганщині бойовики Кремля утримують 280 українців, зокрема, 44 – військовослужбовців. 

Також 450 засуджених очікують переведення з ОРДЛО. З приводу цього питання українська сторона веде перемовини із так званими "уповноваженими" Донецької та Луганської областей. 

Нагадаємо:

  • Росіяни грубо порушують права українських політв'язнів, фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".Так, їм відмовили у можливості надавати покази рідною кримськотатарською мовою за допомогою перекладача, через що їх відсторонили від участі в процесі та видалили із залу суду.

Теми: політв'язніРосіяКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стрілянину в потязі влаштували військові Держспецзв’язку - призначено розслідування

На Донеччині 6 квітня загинули ще двоє українських воїнів

Кулеба пояснив Лаврову, кого можуть привести до тями Франція та Німеччина

У Кремлі кажуть, що вступ України до НАТО "погіршить ситуацію" на Донбасі

Антикорупційники пояснили, на чому викрили брата Вовка

Зеленський: НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі

Усі новини...
політв'язні
У справі політв’язня кримський "суд" визнав незаконним приховування даних від адвоката
У російському суді кримським татарам заборонили говорити рідною мовою - протест омбудсмана
Влада Білорусі прицільно переслідує жіночі організації – Amnesty International
Останні новини
18:52
Зеленський попросив Трюдо допомогти Україні отримати ПДЧ в НАТО
18:45
Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара
18:37
Суддя Вовк каже, що звик до тиску НАБУ, а його брата використовує "ганебний корупціонер"
18:32
Денісова розповіла, скільки українців незаконно утримує Росія
18:24
Президент Литви спрогнозував, коли Україна може отримати членство в ЄС
18:15
Ймовірна змова на ринку цукру: "Астарта" прокоментувала розслідування АМКУ
18:01
Чаус до викрадення хотів повернутись в Україну – ЗМІ
17:54
Росія почала масштабну перевірку боєготовності своїх військ
17:49
Новий рейтинг Forbes: лідирує Безос, найбагатший серед українців – Ахметов
17:47
Фракція Меркель в Бундестазі засудила "брязкання" Путіна на кордоні з Україною
Усі новини...