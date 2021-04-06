Денісова розповіла, скільки українців незаконно утримує Росія

Росія незаконно переслідує 133 українців, зокрема 114 наших громадян знаходяться в ув'язненні та перебувають на території РФ та в окупованому Криму.

Джерело: омбудсман Людмила Денісова під час презентації доповіді щодо дотримання та захисту прав та свобод людини та громадянина в Україна за 2020 рік, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Російська Федерація незаконно переслідує 133 українських громадянина з політичних мотивів. З них 114 осіб – ув'язнені, 97 з яких знаходяться в РФ і 17 – в Автономній Республіці Крим".

Деталі: За її словами, серед основних порушень процесуальних прав наших громадян є утримання незаконно ув’язнених кримських татар у СІЗО. Там вони перебувають у "нелюдських умовах, без медичної допомоги, без засобів індивідуального захисту в умовах поширення коронавірусу".

Денісова також заявила, що на тимчасово окупованих території Донеччини та Луганщині бойовики Кремля утримують 280 українців, зокрема, 44 – військовослужбовців.

Також 450 засуджених очікують переведення з ОРДЛО. З приводу цього питання українська сторона веде перемовини із так званими "уповноваженими" Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо: