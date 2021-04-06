Винищувачі НАТО за тиждень 7 разів перехоплювали російські літаки 

З 29 березня по 4 квітня винищувачі НАТО сім разів підіймались у небо над Балтійським морем для ідентифікації та перехоплення російських літаків.

Джерело: повідомлення міністерства оборони Литви

Деталі: Так, 29 березня винищувачі перехопили один літак Іл-38 та два літаки Су-27. Перший летів з материкової Росії до Балтійського моря, а потім повернувся назад. Обидва Су-27 прямували із Калінінграда та повернулись туди ж.

30 березня був перехоплений один Іл-20, який летів із материкової Росії до Калінінграда.

Наступного дня Іл-20 здійснив політ із Калінінграда до материкової частини країни. Того ж дня винищувачі НАТО перехопили два Су-27, які вилетіли з цього ж міста та повернулись назад. Тоді ж літаки альянсу супроводжували Ту-134, який летів із материкової частини РФ до Калінінграду.

Вже 31 березня було зафіксовано політ одного Іл-20.

2 квітня, окрім Іл-20, було перехоплено один Іл-76. Перший летів із Калінінграда на материк, другий мав протилежний шлях. Цього ж дня літак Ан-26 прямував із центральної частини РФ до віддаленого міста.

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