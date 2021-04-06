Винищувачі НАТО за тиждень 7 разів перехоплювали російські літаки
З 29 березня по 4 квітня винищувачі НАТО сім разів підіймались у небо над Балтійським морем для ідентифікації та перехоплення російських літаків.
Джерело: повідомлення міністерства оборони Литви
Деталі: Так, 29 березня винищувачі перехопили один літак Іл-38 та два літаки Су-27. Перший летів з материкової Росії до Балтійського моря, а потім повернувся назад. Обидва Су-27 прямували із Калінінграда та повернулись туди ж.
30 березня був перехоплений один Іл-20, який летів із материкової Росії до Калінінграда.
Наступного дня Іл-20 здійснив політ із Калінінграда до материкової частини країни. Того ж дня винищувачі НАТО перехопили два Су-27, які вилетіли з цього ж міста та повернулись назад. Тоді ж літаки альянсу супроводжували Ту-134, який летів із материкової частини РФ до Калінінграду.
Вже 31 березня було зафіксовано політ одного Іл-20.
2 квітня, окрім Іл-20, було перехоплено один Іл-76. Перший летів із Калінінграда на материк, другий мав протилежний шлях. Цього ж дня літак Ан-26 прямував із центральної частини РФ до віддаленого міста.
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- У Кремлі відреагували на заяву президента Володимира Зеленського щодо необхідності вступу країни до НАТО для врегулювання проблеми Донбасу і кажуть, що для жителів окупованих територій це "глибоко неприйнятно".