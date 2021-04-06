У Кремлі кажуть, що вступ України до НАТО "погіршить ситуацію" на Донбасі

У Кремлі відреагували на заяву президента Володимира Зеленського щодо необхідності вступу країни до НАТО для врегулювання проблеми Донбасу і кажуть, що для жителів окупованих територій це "глибоко неприйнятно".

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Пєскова: "Глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе якось Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. На наш погляд, це ще більше погіршить ситуацію.

Говорячи про вступ до НАТО, жодним чином не можна абстрагуватися від думки людей, а якщо ви запитаєте думку кількох мільйонів людей у самопроголошених республіках, то ви зрозумієте, що членство в НАТО для цих людей є глибоко неприйнятним, неприйнятною перспективою".

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