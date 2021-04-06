У Кремлі кажуть, що вступ України до НАТО "погіршить ситуацію" на Донбасі
Вівторок, 6 квітня 2021, 14:56
У Кремлі відреагували на заяву президента Володимира Зеленського щодо необхідності вступу країни до НАТО для врегулювання проблеми Донбасу і кажуть, що для жителів окупованих територій це "глибоко неприйнятно".
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Пєскова: "Глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе якось Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. На наш погляд, це ще більше погіршить ситуацію.
Говорячи про вступ до НАТО, жодним чином не можна абстрагуватися від думки людей, а якщо ви запитаєте думку кількох мільйонів людей у самопроголошених республіках, то ви зрозумієте, що членство в НАТО для цих людей є глибоко неприйнятним, неприйнятною перспективою".
Передісторія:
- Зеленський назвав вступ до Північноатлантичного альянсу єдиними шляхом до закінчення війни на Донбасі.
- Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з Зеленським висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів з Україною.
- Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.
- Прем’єр Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з Зеленським заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону.