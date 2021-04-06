Ліга Чемпіонів: "Реал" поклав на лопатки "Ліверпуль", "МанCіті" вирвав перемогу в "Боруссії"

Мадридський "Реал" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів з рахунком 3:1 переміг анлійський "Ліверпуль".

Поєдинок пройшов у вівторок 6 квітня в Іспанії.

У першому таймі мадридський клуб повністю переграв "червоних". Рахунок у матчі був відкритий на 27-й хвилині. Після філігранного пасу від Тоні Крооса Жуніор Вінісус забіг у штрафний майданчик гостей і пробив низом повз Аліссона Бекера - 1:0.

На 36-й хвилині рахунок став 2:0. Після довгої передачі Крооса помилився захисник британців і Асенсіо перекинув Аліссона та з другої дотику забив у порожні ворота - 2:0. "Ліверпуль" у першому таймі жодного разу не пробив у бік воріт "Реала".

На старті другого тайму англійці один гол відквитали. Влучним ударом на 51-й хвилині відзначився Мохамед Салах. "Реал" не зупинився і на 65-й хвилині знову оформив перевагу у два м`ячі. Дубль оформив Вінісіус, котрий з метрів 10-ти пробив у кут воріт "Ліверпуля" - 3:1.

У завершальні хвилини поєдинку скоріше "Реал" мав нагоди зробити рахунок більш розгромним, ніж "Ліверпуль" забити ще один м`яч.

В іншому матчі дня англійський "Манчестер Сіті" на останніх хвилинах вирвав перемогу у грі з дортмундською "Боруссією", вигравши з рахунком 2:1. Поєдинок відбувся в Англії.

Рахунок у грі був відкритий вже на 19-й хвилині. Забитий гол на рахунку Кевіна де Брюйне. Також у перші 45-ть хвилин головний суддя гри Овідіу Хатеган скасував гол "Боруссії", зафіксувавши положення поза грою. Ще румунський рефері спочатку поставив пенальті у ворота німецької команди, але після перегляду ВАР змінив своє рішення.

У другому таймі "сіті" мав не один момент збільшити рахунок, але під кінець гри забила "Боруссія". На 84-й хвилині Марко Ройса вивели сам на сам і німець переграв Едерсона - 1:1. "Сині" зуміли вирвати перемогу на 90-й хвилині. З третьої чи четвертої спроби удар Філіпа Фодена приніс перемогу господарям поля.