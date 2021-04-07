Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Канаді почалася третя хвиля COVID-19 – Трюдо

Середа, 7 квітня 2021, 01:55
У Канаді почалася третя хвиля COVID-19 – Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про 3 хвилю коронавірусу в Канаді.

Джерело: Видання Reuters, яке цитує Трюдо

Пряма мова: "У всьому світі країни стикаються з дуже серйозною третьою хвилею цієї пандемії. Так само, як і Канада зараз".

Деталі: За словами Трюдо, у Канаді зростає госпіталізація хворих на COVID-19.

Крім того, збільшується заповненість ліжок в інтенсивних терапіях лікарень.

А також зростає кількість штамів коронавірусу.

Нагадаємо: У січні в Канаді розгортали польові шпиталі для лікування хворих на COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: Канадакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Канада
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
Зеленський поговорив із Трюдо про "вагнерівців" і ЗАЕС
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: