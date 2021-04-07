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У Канаді почалася третя хвиля COVID-19 – Трюдо

Середа, 7 квітня 2021, 01:55

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про 3 хвилю коронавірусу в Канаді.

Джерело: Видання Reuters, яке цитує Трюдо

Пряма мова: "У всьому світі країни стикаються з дуже серйозною третьою хвилею цієї пандемії. Так само, як і Канада зараз".

Деталі: За словами Трюдо, у Канаді зростає госпіталізація хворих на COVID-19.

Крім того, збільшується заповненість ліжок в інтенсивних терапіях лікарень.

А також зростає кількість штамів коронавірусу.

Нагадаємо: У січні в Канаді розгортали польові шпиталі для лікування хворих на COVID-19.

Теми: Канадакоронавірус


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