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У Канаді розгортають польові шпиталі для лікування хворих на COVID-19

Неділя, 24 січня 2021, 02:11

Поблизу Торонто розгорнуть два польові шпиталі для того, щоб розвантажити лікувальні заклади, де перебувають хворі на коронавірус.

Джерело: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Підтримання безпеки вас і ваших родин – наш перший пріоритет. Саме тому федеральний уряд розгортає поблизу Торонто два мобільні медичні пункти".

Деталі: Очільник уряду каже, що польові шпиталі додадуть 200 ліжок "та звільнить місця для людей, які потребують реанімації".

Трюдо відзначив зростання випадків інфікування впродовж останнього місяця. Це стало причиною серйозного навантаження лікарень, особливо у провінції Онтаріо. 

Наразі в Канаді нараховується понад 65 тисяч хворих на коронавірус, з них більше третини в Онтаріо. 

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: Канадакоронавірус


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