Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна 1-ша в Європі за поширенням COVID-19

Середа, 7 квітня 2021, 05:43
Україна 1-ша в Європі за поширенням COVID-19

За минулу добу у світі діагностували понад 575 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 7 місце у світі та 1 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 115 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – майже 83 тисячі, у США – понад 62 тисячі.

Окрім того, понад 49 тисяч хворих зареєстрували у Туреччині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Іран.

Україна серед країн світу займає 7 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 1 позицію.

 
 

Померли за добу 11 787 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 107 мільйонів осіб. Наразі нараховується майже 23 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 885 894 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 5 квітня в Україні зафіксували 13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 430 хворих, одужали 10 240 осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: