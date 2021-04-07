Україна 1-ша в Європі за поширенням COVID-19
За минулу добу у світі діагностували понад 575 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 7 місце у світі та 1 в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 115 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – майже 83 тисячі, у США – понад 62 тисячі.
Окрім того, понад 49 тисяч хворих зареєстрували у Туреччині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Іран.
Україна серед країн світу займає 7 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 1 позицію.
Померли за добу 11 787 осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 107 мільйонів осіб. Наразі нараховується майже 23 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 2 885 894 смертей від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 5 квітня в Україні зафіксували 13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 430 хворих, одужали 10 240 осіб.