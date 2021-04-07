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Україна 1-ша в Європі за поширенням COVID-19

Середа, 7 квітня 2021, 05:43

За минулу добу у світі діагностували понад 575 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 7 місце у світі та 1 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 115 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – майже 83 тисячі, у США – понад 62 тисячі.

Окрім того, понад 49 тисяч хворих зареєстрували у Туреччині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Іран.

Україна серед країн світу займає 7 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 1 позицію.

 
 

Померли за добу 11 787 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 107 мільйонів осіб. Наразі нараховується майже 23 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 885 894 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 5 квітня в Україні зафіксували 13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 430 хворих, одужали 10 240 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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