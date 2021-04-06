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COVID в Україні: 13,3 тисячі нових хворих і 430 померлих за добу

Вівторок, 6 квітня 2021, 08:29
COVID в Україні: 13,3 тисячі нових хворих і 430 померлих за добу
Фото Романа Балука, city-adm.lviv.ua

За добу 5 квітня в Україні зафіксували 13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 430 хворих, одужали 10 240 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов, Кроонавірус_Інфо і РНБО

Деталі: За минулу добу госпіталізували 2 545 хворих, виписали з лікарень 1 149 осіб. 

Найбільше нових випадків у понеділок зареєстрували в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

Серед нових хворих – 508 дітей та 338 медпрацівників.

430 летальних випадків – це майже український максимум: за добу 1 квітня померли 433 хворих із коронавірусом. 

Летальних випадків 5 квітня найбільше зареєстрували в Києві (39) Миколаївській (33), Хмельницькій (29), Житомирській (25), Одеській (24),  Донецькій і Полтавській (по 23), Тернопільській (21) областях. 

Кількість зараз хворих на COVID в Україні зросла до 371 768 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 769 164 особи, із них одужали 1 362 379 осіб, померли вже 35 017 осіб

Тестувань за минулу добу зробили 91 978: методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187.

Щеплень проти коронавірусу 5 квітня зробили 12 856. За весь час вакцинальної кампанії зроблено 304 680 щеплень: першу дозу вакцини отримали 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали обидві дози) 2 особи.

 

Нагадаємо: За кількістю випадків на добу Україна 5 квітня була на 11 місці у світі та на 3 місці в Європі.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусепідеміяCovid-2019
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