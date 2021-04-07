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У Бразилії за добу від коронавірусу померли понад 4 тисячі людей

Середа, 7 квітня 2021, 07:19

Бразилія вперше зафіксувала за добу понад 4 тисячі смертей, пов’язаних з Covid.

Джерело: BBC

Деталі: Сплеск смертей, як і зростання інфікувань, пов’язують з новими штамами.

За повідомленням видання, у країні лікарні переповнені, люди помирають, не дочекавшись лікування, а система охорони здоров'я у багатьох регіонах знаходиться на межі краху.

Загальна кількість загиблих у країні зараз становить майже 337 тисяч.

При цьому президент Джаїр Болсонаро продовжує виступати проти будь-яких заходів жорсткого карантину для припинення розповсюдження хвороби.

Він стверджує, що шкода для економіки буде гіршою, ніж наслідки самого вірусу, і навіть намагався скасувати деякі обмеження, накладені місцевою владою в судах.

Передісторія:

  • За словами епідеміолога Всесвітньої організації охорони здоров'я Марії ван Керхове, ряд штатів Бразилії перебуває у важкому становищі, а лікарні переповнені через пандемію COVID-19.
  • За минулу добу, 7 квітня, у світі діагностували понад 575 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 7 місце у світі та 1 в Європі.

Теми: Бразиліякоронавірус


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