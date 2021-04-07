У Бразилії за добу від коронавірусу померли понад 4 тисячі людей

Бразилія вперше зафіксувала за добу понад 4 тисячі смертей, пов’язаних з Covid.

Джерело: BBC

Деталі: Сплеск смертей, як і зростання інфікувань, пов’язують з новими штамами.

За повідомленням видання, у країні лікарні переповнені, люди помирають, не дочекавшись лікування, а система охорони здоров'я у багатьох регіонах знаходиться на межі краху.

Загальна кількість загиблих у країні зараз становить майже 337 тисяч.

При цьому президент Джаїр Болсонаро продовжує виступати проти будь-яких заходів жорсткого карантину для припинення розповсюдження хвороби.

Він стверджує, що шкода для економіки буде гіршою, ніж наслідки самого вірусу, і навіть намагався скасувати деякі обмеження, накладені місцевою владою в судах.

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