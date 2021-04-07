Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бразилії за добу від коронавірусу померли понад 4 тисячі людей

Середа, 7 квітня 2021, 07:19
У Бразилії за добу від коронавірусу померли понад 4 тисячі людей

Бразилія вперше зафіксувала за добу понад 4 тисячі смертей, пов’язаних з Covid.

Джерело: BBC

Деталі: Сплеск смертей, як і зростання інфікувань, пов’язують з новими штамами.

За повідомленням видання, у країні лікарні переповнені, люди помирають, не дочекавшись лікування, а система охорони здоров'я у багатьох регіонах знаходиться на межі краху.

Загальна кількість загиблих у країні зараз становить майже 337 тисяч.

При цьому президент Джаїр Болсонаро продовжує виступати проти будь-яких заходів жорсткого карантину для припинення розповсюдження хвороби.

Він стверджує, що шкода для економіки буде гіршою, ніж наслідки самого вірусу, і навіть намагався скасувати деякі обмеження, накладені місцевою владою в судах.

Передісторія:

  • За словами епідеміолога Всесвітньої організації охорони здоров'я Марії ван Керхове, ряд штатів Бразилії перебуває у важкому становищі, а лікарні переповнені через пандемію COVID-19.
  • За минулу добу, 7 квітня, у світі діагностували понад 575 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 7 місце у світі та 1 в Європі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бразиліякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Бразилія
В України знову з'явився посол у Бразилії
Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до мирного плану Зеленського – WSJ
Президент Бразилії відмовився приїхати в Росію на запрошення Путіна
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: