У Бразилії за добу від коронавірусу померли понад 4 тисячі людей
Середа, 7 квітня 2021, 07:19
Бразилія вперше зафіксувала за добу понад 4 тисячі смертей, пов’язаних з Covid.
Джерело: BBC
Деталі: Сплеск смертей, як і зростання інфікувань, пов’язують з новими штамами.
За повідомленням видання, у країні лікарні переповнені, люди помирають, не дочекавшись лікування, а система охорони здоров'я у багатьох регіонах знаходиться на межі краху.
Загальна кількість загиблих у країні зараз становить майже 337 тисяч.
При цьому президент Джаїр Болсонаро продовжує виступати проти будь-яких заходів жорсткого карантину для припинення розповсюдження хвороби.
Він стверджує, що шкода для економіки буде гіршою, ніж наслідки самого вірусу, і навіть намагався скасувати деякі обмеження, накладені місцевою владою в судах.
Передісторія:
- За словами епідеміолога Всесвітньої організації охорони здоров'я Марії ван Керхове, ряд штатів Бразилії перебуває у важкому становищі, а лікарні переповнені через пандемію COVID-19.
- За минулу добу, 7 квітня, у світі діагностували понад 575 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 7 місце у світі та 1 в Європі.