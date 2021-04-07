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За добу в Києві COVID підтвердили у 1417 людей, деякі лікарні заповнені більше, ніж на 100%

Середа, 7 квітня 2021, 12:16

У Києві захворювання на коронавірус минулої доби виявили в 1417 людей, померли 45 хворих.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 7 квітня

Пряма мова: "Ситуація із захворюваністю, на жаль, погіршується. Кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів у Києві збільшується. Минулої доби  в місті виявили 1417 інфікованих. Померли 45 людей – 25 жінок та 20 чоловіків. А одужали минулої доби в Києві 476 людей". 

Деталі: Серед тих, хто захворіли минулої доби: 819 жінок віком від 18 до 91 року та 32 дівчинки від восьми місяців до 17 років. А також

528 чоловіків віком від 18 до 95 роківі 38 хлопчиків від восьми місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 45 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 183 пацієнти з діагнозом COVID-19. А також - 489 хворих – з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто, загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 672 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 318, у Деснянському - 228 та в Дніпровському районі - 159 випадків.

 

За словами Кличка, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів і хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4608 хворих на коронавірус. Із них 46 дітей. 3222 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3878 людей. Під апаратами ШВЛ – 69 хворих.

Заповненість ліжок у комунальних медзакладах столиці наразі – понад 77 відсотків. Деякі комунальні медзаклади, що приймають хворих на коронавірус киян, вже заповнені. Деякі навіть більше, ніж на 100 відсотків, наголосив Кличко. 

Додатково: Усього за період пандемії в столиці підтверджених випадків захворювання - 170 517, 3701 летальний випадок від вірусу, подолали хворобу 108 732 мешканці столиці.

Нагадаємо: За добу 6 квітня в Україні зафіксували 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 587 хворих, помер 481 хворий, одужали 11 472 особи.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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