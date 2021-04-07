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Новий максимум: 481 померлий від COVID за добу, 5 587 госпіталізованих

Середа, 7 квітня 2021, 08:21
Новий максимум: 481 померлий від COVID за добу, 5 587 госпіталізованих
УП

За добу 6 квітня в Україні зафіксували 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 587 хворих, помер 481 хворий, одужали 11 472 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов і РНБО

Деталі: Це максимальні показники летальних випадків та госпіталізацій в Україні за весь час пандемії. Попередні антирекорди: за летальними випадками – 433 за добу 1 квітня, за госпіталізованими – 5 438 за добу 23 березня. Найбільше нових випадків виявили 2 квітня – 20 341 за добу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Серед усіх цих хворих – 636 дітей та 437 медпрацівників.

Летальних випадків серед хворих із коронавірусом у вівторок найбільше зареєстрували в Києві (45), Одеській області (41), Хмельницькій (33), Київській (32), Донецькій (30), Харківській (28), Дніпропетровській (27), Вінницькій і Полтавській (по 25) областях. 

Тестувань за минулу добу зробили 140 224: методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 784 579 осіб, з них 1 373 851 особа одужала, а 35 498 осіб померли.

Зараз на коронавірусну хворобу страждають 375 230 жителів України. 

Щеплень проти коронавірусу 6 квітня зробили 15 585 громадянам. Із 24 квітня вакциновано 320 263 особи, з них обидві дози вакцини отримали 2 особи.

 

Нагадаємо: За минулу добу у світі діагностували понад 575 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займала 7 місце у світі та 1 в Європі.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміявакцинація
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