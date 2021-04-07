Новий максимум: 481 померлий від COVID за добу, 5 587 госпіталізованих

За добу 6 квітня в Україні зафіксували 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 587 хворих, помер 481 хворий, одужали 11 472 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Деталі: Це максимальні показники летальних випадків та госпіталізацій в Україні за весь час пандемії. Попередні антирекорди: за летальними випадками – 433 за добу 1 квітня, за госпіталізованими – 5 438 за добу 23 березня. Найбільше нових випадків виявили 2 квітня – 20 341 за добу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Серед усіх цих хворих – 636 дітей та 437 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 140 224: методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 784 579 осіб, з них 1 373 851 особа одужала, а 35 498 осіб померли.