У Києві обіцяють днями вимикати опалення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що опалення в столиці почнуть вимикати з 10 квітня.

Джерело: Кличко під час брифінгу, якого цитує КМДА

Пряма мова Кличка: "У зв’язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода, місто змушене трохи перенести завершення опалювального сезону. На кілька днів. Зокрема, за прогнозами синоптиків, в середу вночі температура опуститься до -1 градуса. Можливий сніг. Відключення тепла в Києві розпочнуть із 10 квітня".

Деталі: Він нагадав, що будь-яка будинкова громада може раніше відключитись від опалення.

Соціальні об’єкти, особливо лікарні, відключатимуть лише за заявками керівників закладів.

У садочках та школах тепло вже відключають планово – зважаючи на дистанційне навчання.

Нагадаємо: 5 квітня стало відомо, що відключення опалення у Києві відклали на кілька днів, через холодну погоду.