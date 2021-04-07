Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов вірить у перемогу над коронавірусом до кінця року

Середа, 7 квітня 2021, 14:16
Степанов вірить у перемогу над коронавірусом до кінця року

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає можливим повне подолання COVID-19 в Україні до кінця 2021 року.

Джерело: Степанов на засіданні уряду 7 квітня

Пряма мова: "Нам потрібно переконати 70% дорослого населення України прийти до пунктів щеплення і зробити його. Ми повинні зрозуміти, що в нас буде декілька вакцин одночасно, і окрім заходів до вакцинації потрібно утримуватись від маніпуляції щодо того, який продукт краще…

Я впевнений, що нам вдасться це зробити, вдасться переконати, і вдасться повністю подолати коронавірусну хворобу в нашій країні до кінця 2021 року".

Деталі: Степанов зазначив, що МОЗ розробило національний план вакцинації, його передадуть на погодження іншим міністерствам та винесуть на найближче засідання уряду.

Що передувало: Степанов зазначав, що Міністерство охорони здоров'я хоче пришвидшити темпи вакцинації проти коронавірусу і сподівається забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. 

На його думку, це дозволить досягти колективного імунітету.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019МОЗвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: