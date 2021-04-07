Степанов вірить у перемогу над коронавірусом до кінця року

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає можливим повне подолання COVID-19 в Україні до кінця 2021 року.

Джерело: Степанов на засіданні уряду 7 квітня

Пряма мова: "Нам потрібно переконати 70% дорослого населення України прийти до пунктів щеплення і зробити його. Ми повинні зрозуміти, що в нас буде декілька вакцин одночасно, і окрім заходів до вакцинації потрібно утримуватись від маніпуляції щодо того, який продукт краще…

Я впевнений, що нам вдасться це зробити, вдасться переконати, і вдасться повністю подолати коронавірусну хворобу в нашій країні до кінця 2021 року".

Деталі: Степанов зазначив, що МОЗ розробило національний план вакцинації, його передадуть на погодження іншим міністерствам та винесуть на найближче засідання уряду.

Що передувало: Степанов зазначав, що Міністерство охорони здоров'я хоче пришвидшити темпи вакцинації проти коронавірусу і сподівається забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року.

На його думку, це дозволить досягти колективного імунітету.